В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 19.11.2025 (обновлено: 08:28 19.11.2025)
В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы
В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Западной Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.
В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы

Сотрудники пожарной службы Украины
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В нескольких регионах Западной Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.
"Взрыв был слышен во Львове", — говорится в публикации 24-го телеканала.
Также взрывы прогремели в Тернополе, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
