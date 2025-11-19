https://ria.ru/20251119/vzryv-2055904176.html
В трех регионах на западе Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Западной Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:28:00+03:00
РИА Новости
2025
