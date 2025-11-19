Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
12:02 19.11.2025 (обновлено: 14:17 19.11.2025)
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии - РИА Новости, 19.11.2025
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
Сотрудничество стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества может стать основой для создания архитектуры безопасности в Евразии, следует из коммюнике... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, россия, азия, евразия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз, белоруссия, индия, всемирная торговая организация (вто), оон
В мире, Россия, Азия, Евразия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз, Белоруссия, Индия, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии

Взаимодействие в рамках ШОС может стать основой безопасности в Евразии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудничество стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества может стать основой для создания архитектуры безопасности в Евразии, следует из коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств.

ШОС объединяет десять государств — Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Путин на встрече с главами правительств стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС
18 ноября, 15:34
"Главы делегаций считают, что взаимодействие в рамках ШОС может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", — говорится в документе.
Другие положения коммюнике:
  • члены организации выступили против блоковых и конфронтационных подходов к решению международных и региональных проблем;
  • страны призвали адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям;
  • они подтвердили настрой на отстаивание равноправной многосторонней торговой системы при центральной роли ВТО.
  • государства выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях и равноправное сотрудничество в области мирного атома;
  • участники ШОС договорились ускорить проработку проекта соглашения об упрощении торговли и отметили важность связей в сфере инвестиций.
Встреча глав правительств проходила 17-18 ноября и стала завершающим мероприятием российского председательства в 2024-2025 годах. По словам премьера Михаила Мишустина, принятые на заседании решения создадут условия для запуска новых совместных проектов в интересах развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан стран — участниц организации.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
В миреРоссияАзияЕвразияМихаил МишустинШОССНГЕвразийский экономический союзБелоруссияИндияВсемирная торговая организация (ВТО)ООН
 
 
