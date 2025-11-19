https://ria.ru/20251119/vtb-2055959187.html
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
москва
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 миллиардов рублей единых детских пособий, число получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба банка.
С января по октябрь более 300 тысяч клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карты банка. При этом общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.
Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.
В банке добавили, что бесплатным сервисом социальный калькулятор, который подбирает пособия, с начала года воспользовались более 370 тысяч клиентов, они сделали расчет потенциальных выплат общим объемом 11 миллиардов рублей.