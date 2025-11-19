Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 миллиардов рублей единых детских пособий, число получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба банка.

С января по октябрь более 300 тысяч клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карты банка. При этом общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.

Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.