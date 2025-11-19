Рейтинг@Mail.ru
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40% - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/vtb-2055959187.html
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40% - РИА Новости, 19.11.2025
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 миллиардов рублей единых детских пособий, число получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:37:00+03:00
2025-11-19T11:37:00+03:00
москва
краснодарский край
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791719402_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_29722c9af9bb68b8202deaed5ff7adae.jpg
https://ria.ru/20251114/vtb-2054971152.html
москва
краснодарский край
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791719402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd1339509fd4c59e48ad092492d37a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, краснодарский край, ханты-мансийский автономный округ
Москва, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ
Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%

В ВТБ сообщили об увеличении на 40% получателей единых детских пособий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком на ВДНХ
Мужчина с ребенком на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина с ребенком на ВДНХ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 миллиардов рублей единых детских пособий, число получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба банка.
С января по октябрь более 300 тысяч клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карты банка. При этом общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.
Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.
В банке добавили, что бесплатным сервисом социальный калькулятор, который подбирает пособия, с начала года воспользовались более 370 тысяч клиентов, они сделали расчет потенциальных выплат общим объемом 11 миллиардов рублей.
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
14 ноября, 13:10
 
МоскваКраснодарский крайХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала