https://ria.ru/20251119/vsu-2056034049.html
В ВСУ сообщили о взломе сайта сил теробороны
В ВСУ сообщили о взломе сайта сил теробороны - РИА Новости, 19.11.2025
В ВСУ сообщили о взломе сайта сил теробороны
Силы территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду сообщили о том, что их официальный сайт был взломан. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:22:00+03:00
2025-11-19T15:22:00+03:00
2025-11-19T15:23:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, facebook
В мире, Вооруженные силы Украины, Facebook
В ВСУ сообщили о взломе сайта сил теробороны
Силы территориальной обороны ВСУ сообщили о взломе их официального сайта