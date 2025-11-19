https://ria.ru/20251119/vsu-2055975341.html
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 19.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действия группировки "Запад"
Украинские войска за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
