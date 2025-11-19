https://ria.ru/20251119/vsu-2055953620.html
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 19.11.2025
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек
Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.11.2025
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек
