В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 19.11.2025 (обновлено: 11:19 19.11.2025)
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек
Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
Новости
происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В херсонских Алешках при атаке ВСУ погиб один человек

Скорая помощь
Скорая помощь
Скорая помощь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб мирный житель. В Алешках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины. В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора поврежден жилой дом", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Великих Копанях осколками поврежден легковой автомобиль.
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
