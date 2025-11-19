Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025

Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 19.11.2025
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Украинское командование не сообщало своим подчиненным о том, в каком плачевном положении они находятся в окруженном Красноармейске, рассказал взятый в плен под... РИА Новости, 19.11.2025
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный

Пленный Сидельник: командиры не говорили военным ВСУ об окружении Красноармейска

© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинское командование не сообщало своим подчиненным о том, в каком плачевном положении они находятся в окруженном Красноармейске, рассказал взятый в плен под этим городом украинский военнослужащий Александр Сидельник.
"Говорили, что держитесь, все будет, но когда - хрен его знает, когда будет возможность. Вот такого плана. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил", - сказал Сидельник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Нас сюда кинули, мы штрафники. Украинских военнослужащих взяли в плен в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске
18 ноября, 13:10
Он рассказал, что в блиндаже, в котором сидел вместе с другими военнослужащими ВСУ, закончились еда, вода и боеприпасы. Из-за обстрелов никуда невозможно было выйти, воду приходилось пить дождевую, признался Сидельник.
Также пленный пожаловался, что украинское командование не организовывало эвакуацию раненых, помощь военнослужащим приходилось оказывать самостоятельно. При этом в основном раненые погибали, констатировал Сидельник.
"Нас насильно закидывают для уничтожения. То есть, так нельзя, пора эту войну заканчивать. Население не вечное, закончится и население потом", - пожаловался пленный на украинское руководство.
Говоря о том, как оказался на передовой, Сидельник рассказал, что к нему "приехала милиция" и отвезла в военкомат. Там он настаивал на проведении медкомиссии, так как у него когда-то были разрыв легкого, разрыв печени и перелом ноги, после которого в теле остался "большой шкворень". Однако новоиспеченного военнослужащего признали полностью здоровым.
Своих сослуживцев, которые хотят жить, Сидельник призвал сдаться в плен.
Житель Красноармейска об отношении ВСУ к населению, которое ждет прихода российских войск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным
18 ноября, 14:57
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
