https://ria.ru/20251119/vsu-2055927291.html
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный - РИА Новости, 19.11.2025
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Украинское командование не сообщало своим подчиненным о том, в каком плачевном положении они находятся в окруженном Красноармейске, рассказал взятый в плен под... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:58:00+03:00
2025-11-19T09:58:00+03:00
2025-11-19T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251118/minoborony-2055698181.html
https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055736820.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный
Пленный Сидельник: командиры не говорили военным ВСУ об окружении Красноармейска
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинское командование не сообщало своим подчиненным о том, в каком плачевном положении они находятся в окруженном Красноармейске, рассказал взятый в плен под этим городом украинский военнослужащий Александр Сидельник.
"Говорили, что держитесь, все будет, но когда - хрен его знает, когда будет возможность. Вот такого плана. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил", - сказал Сидельник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
.
Он рассказал, что в блиндаже, в котором сидел вместе с другими военнослужащими ВСУ
, закончились еда, вода и боеприпасы. Из-за обстрелов никуда невозможно было выйти, воду приходилось пить дождевую, признался Сидельник.
Также пленный пожаловался, что украинское командование не организовывало эвакуацию раненых, помощь военнослужащим приходилось оказывать самостоятельно. При этом в основном раненые погибали, констатировал Сидельник.
"Нас насильно закидывают для уничтожения. То есть, так нельзя, пора эту войну заканчивать. Население не вечное, закончится и население потом", - пожаловался пленный на украинское руководство.
Говоря о том, как оказался на передовой, Сидельник рассказал, что к нему "приехала милиция" и отвезла в военкомат. Там он настаивал на проведении медкомиссии, так как у него когда-то были разрыв легкого, разрыв печени и перелом ноги, после которого в теле остался "большой шкворень". Однако новоиспеченного военнослужащего признали полностью здоровым.
Своих сослуживцев, которые хотят жить, Сидельник призвал сдаться в плен.