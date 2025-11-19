Командование ВСУ не сообщало об окружении Красноармейска, заявил пленный

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинское командование не сообщало своим подчиненным о том, в каком плачевном положении они находятся в окруженном Красноармейске, рассказал взятый в плен под этим городом украинский военнослужащий Александр Сидельник.

"Говорили, что держитесь, все будет, но когда - хрен его знает, когда будет возможность. Вот такого плана. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил", - сказал Сидельник в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Он рассказал, что в блиндаже, в котором сидел вместе с другими военнослужащими ВСУ , закончились еда, вода и боеприпасы. Из-за обстрелов никуда невозможно было выйти, воду приходилось пить дождевую, признался Сидельник.

Также пленный пожаловался, что украинское командование не организовывало эвакуацию раненых, помощь военнослужащим приходилось оказывать самостоятельно. При этом в основном раненые погибали, констатировал Сидельник.

"Нас насильно закидывают для уничтожения. То есть, так нельзя, пора эту войну заканчивать. Население не вечное, закончится и население потом", - пожаловался пленный на украинское руководство.

Говоря о том, как оказался на передовой, Сидельник рассказал, что к нему "приехала милиция" и отвезла в военкомат. Там он настаивал на проведении медкомиссии, так как у него когда-то были разрыв легкого, разрыв печени и перелом ноги, после которого в теле остался "большой шкворень". Однако новоиспеченного военнослужащего признали полностью здоровым.