Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 19.11.2025 (обновлено: 09:15 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/vsu-2055915578.html
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол
Российские войска выявили пытавшуюся спастись бегством группу ВСУ у реки Оскол, 10 боевиков уничтожены, сообщил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:03:00+03:00
2025-11-19T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5cafd4c110024a71ca28bad6839e6b8d.jpg
https://ria.ru/20221130/lizaalert-1835406684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_306:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_1be08ee4c0dfb0937bc93c00d7f837e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол

ВС РФ уничтожили 10 боевиков ВСУ, пытавшихся спастись бегством у реки Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска выявили пытавшуюся спастись бегством группу ВСУ у реки Оскол, 10 боевиков уничтожены, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".
"Сегодня операторами БПЛА была выявлена попытка группы противника спастись бегством из лесного массива, расположенного вдоль реки Оскол. Огнем артиллерии группа из десяти боевиков уничтожена", - сказал командир.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
"Авито" запустила интерактивную карту актуальных поисков отряда "ЛизаАлерт"
30 ноября 2022, 20:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала