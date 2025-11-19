https://ria.ru/20251119/vsu-2055915578.html
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол
Российские войска выявили пытавшуюся спастись бегством группу ВСУ у реки Оскол, 10 боевиков уничтожены, сообщил командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили десять боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у реки Оскол
