Российский боец рассказал о снарядном голоде у боевиков ВСУ
Российский боец рассказал о снарядном голоде у боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские боевики стали значительно реже использовать артиллерию из-за нехватки боеприпасов и личного состава, рассказал РИА Новости артиллерист группировки войск "Восток" с позывным "Святоха".
"Если сделать акцент на том, что с 2022 года я служу и многое уже прошёл, противник стал намного меньше использовать артиллерию, потому что сейчас у них основной упор — это БПЛА (дроны - ред.). Артиллерию применяют редко, у них снарядный голод, также нехватка личного состава", — отметил военнослужащий.