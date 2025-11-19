https://ria.ru/20251119/vsu--2055973464.html
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков и танк в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:26:00+03:00
2025-11-19T12:26:00+03:00
2025-11-19T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
дружковка
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
дружковка
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, дружковка, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Дружковка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных и танк в зоне действий "Юга" за сутки