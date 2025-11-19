Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 19.11.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков и танк в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
славянск, дружковка, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Дружковка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков и танк в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, ДружковкА, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Славянск
Дружковка
Константиновка
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
 
 
