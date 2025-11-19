Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 19.11.2025
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки
Ствольная артиллерия ВСУ нанесла за сутки 35 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах РИА Новости, 19.11.2025
Фрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Ствольная артиллерия ВСУ нанесла за сутки 35 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 15 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки, противник нанес по Херсонской области 35 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись восемь населенных пунктов: Подстепное, Днепряны, Новая Каховка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Каховка, Корсунка.
