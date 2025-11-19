Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
21:11 19.11.2025 (обновлено: 21:20 19.11.2025)
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
владимир зеленский
стив уиткофф
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире, сша, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

Axios: встречу Уиткоффа и Зеленского отменили из-за нежелания обсуждать план США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Уиткофф не будет принимать участие в переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США ждут реакции Зеленского на предлагаемый план по Украине, пишут СМИ
Вчера, 21:19
"Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с (главой СНБО Рустемом - ред.) Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана", - говорится в сообщении портала.
Другой американский чиновник отметил, что встречу отложили еще и из-за громкого коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине. При этом, по словам украинского чиновника, встречу отменили, потому что Зеленский попросил обсудить план с участием европейских стран.
Отмечается, что Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с Зеленским в Турции.
По данным Axios, Зеленский же отправился в Анкару с планом урегулирования, составленным вместе с европейскими партнерами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Эрдоган заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине
Вчера, 19:19
 
