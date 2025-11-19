https://ria.ru/20251119/vstrecha-2056131849.html
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать... РИА Новости, 19.11.2025
СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
Axios: встречу Уиткоффа и Зеленского отменили из-за нежелания обсуждать план США