12:14 19.11.2025 (обновлено: 18:43 19.11.2025)
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где планировалась его встреча с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, РИА Новости, 19.11.2025
© Getty Images / Europa Press News/Eduardo ParraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где планировалась его встреча с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.
"Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", — говорится в материале.
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО
Вчера, 10:13
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран ранее заявил, что переговорный процесс России и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Зеленского в Турцию.
Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
Вчера, 08:00
 
