https://ria.ru/20251119/vstrecha-2055969495.html
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где планировалась его встреча с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:14:00+03:00
2025-11-19T12:14:00+03:00
2025-11-19T18:43:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055942515_0:69:2885:1692_1920x0_80_0_0_b2e6a83403ca01da7ed18bf2f5fa8257.jpg
https://ria.ru/20251119/zelenskiy-2055932161.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055745215.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055942515_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9316a97d6d3c1da9aace9d91cb1c7259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, турция
В мире, Россия, Украина, Турция
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Axios: Уиткофф отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским