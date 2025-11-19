ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97396 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26106 танков и других боевых бронированных машин, 1615 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47101 единица специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.