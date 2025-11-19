https://ria.ru/20251119/vs-2055986702.html
ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по используемой ВСУ железнодорожной инфраструктуре, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по используемой ВСУ железнодорожной инфраструктуре, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США
, нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины
, используемым в интересах ВСУ
, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении МО РФ
.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97396 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26106 танков и других боевых бронированных машин, 1615 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47101 единица специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.