ВС России работают только по военным целям на Украине, заявил Песков
ВС России работают только по военным целям на Украине, заявил Песков
Вооруженные силы России работают исключительно по военным и околовоенным целям на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
