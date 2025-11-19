Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Запорожской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.