Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины в Запорожской области, сообщило в среду... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:29:00+03:00
2025-11-19T12:29:00+03:00
2025-11-19T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
