ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар возмездия, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России сегодня утром <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска поразили склады БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.
В ночь на пятницу местные СМИ писали о взрывах в нескольких городах. Как сообщило Минэнерго, в некоторых регионах ввели аварийные отключения света. Глава местной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении энергообъекта во Львовской области.
В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
