ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 19.11.2025 (обновлено: 17:02 19.11.2025)
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли удар возмездия, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли массированный удар ракетами "Кинжал" по объектам ВПК Украины

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар возмездия, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России сегодня утром <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Вчера, 08:16
Кроме того, российские войска поразили склады БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

В ночь на пятницу местные СМИ писали о взрывах в нескольких городах. Как сообщило Минэнерго, в некоторых регионах ввели аварийные отключения света. Глава местной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении энергообъекта во Львовской области.

В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
