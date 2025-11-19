МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 255, сообщило в среду Минобороны РФ

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и артиллерийское орудие. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.