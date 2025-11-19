https://ria.ru/20251119/vs-2055972833.html
Группировка "Центр" уничтожила более 470 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 255, сообщило в среду... РИА Новости, 19.11.2025
Красноармейск
