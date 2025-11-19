Рейтинг@Mail.ru
Коротченко оценил роль С-400 в отражении удара ВСУ по Воронежу
18:11 19.11.2025 (обновлено: 19:15 19.11.2025)
Коротченко оценил роль С-400 в отражении удара ВСУ по Воронежу
воронеж, россия, сша, игорь коротченко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, с-400 «триумф», панцирь-с1, политика
Воронеж, Россия, США, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, С-400 «Триумф», Панцирь-С1, Политика
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская ЗРС С-400 сыграла главную роль при отражении удара ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Киевский режим 18 ноября предпринял попытку нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ, по Воронежу были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, сообщало Минобороны РФ. В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" все ракеты ATACMS были сбиты, подчеркнули в ведомстве.
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу
Вчера, 08:53
"Главную роль в этом (отражении удара - ред.) сыграли российские средства ПВО, такие как С-400, а также "Панцирь-С1". При этом хотелось бы отметить именно С-400 как одну из современных дальнобойных систем ПВО, которая разрабатывалась для перехвата всех типов аэродинамических целей, включая такие сложные, как крылатые ракеты ATACMS", - сказал Коротченко.
По его оценке, российские Воздушно-космические силы показали свою высокую боеготовность, отбив попытку ВСУ нанести удар по Воронежу с использованием американских крылатых ракет ATACMS.
"В целом успешное построение боевых порядков, где "Панцири-С1", прикрывая позиции С-400, также способны осуществить поражение всей номенклатуры целей в зоне своей ответственности, еще раз доказало, что возможности сил и средств российской ПВО непрерывно совершенствуются, в том числе с учетом опыта СВО, что позволяет ВКС России успешно и эффективно решать стоящие перед данным видом вооруженных сил задачи", - заявил Коротченко.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ВС России отразили удар ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS
Вчера, 08:16
 
ВоронежРоссияСШАИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииС-400 «Триумф»Панцирь-С1Политика
 
 
