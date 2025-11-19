Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России - РИА Новости, 19.11.2025
14:34 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/volodin-2056018686.html
Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России
Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России
Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:34:00+03:00
2025-11-19T14:34:00+03:00
россия
украина
европа
вячеслав володин
госдума рф
россия
украина
европа
россия, украина, европа, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Украина, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России

Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал ракетные войска и артиллерию щитом России.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.
"Сегодня День ракетных войск и артиллерии. Это щит нашей страны. Они отражают атаки беспилотников, защищают мирные города, сёла, заводы. Наносят удары сокрушительные по вооружённым силам Украины. А это — натовские войска. Украинцы — расходный материал для них", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что российские ракетчики и артиллеристы делают всё, чтобы "эту нечисть выгнать", чтобы они вернулись в свою Европу или ещё дальше, откуда пришли на украинскую землю.
"Давайте поздравим всех ракетчиков и артиллеристов с праздником!" - добавил Володин.
РоссияУкраинаЕвропаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
