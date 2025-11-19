Российские военные отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки в Харьковской области, в ходе которых ВСУ пытались прорваться к реке Оскол, уничтожены до 10 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.