ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
