Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/voennye-2055969929.html
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом - РИА Новости, 19.11.2025
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом
Ночью был нанесен удар по нескольким военным объектам на Украине - поражен военный штаб ВСУ под Львовом, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:15:00+03:00
2025-11-19T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
https://ria.ru/20251119/sklad-2055963502.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом

ВС России ночью нанесли удар по военному штабу ВСУ под Львовом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Ночью был нанесен удар по нескольким военным объектам на Украине - поражен военный штаб ВСУ под Львовом, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В результате ночного удара было поражено: подземное производство вооружения и военный штаб под Львовом, ангар с бронетехникой, где находилось около 20 единиц гусеничной техники и пять грузовиков, - в Харьковской области", - сообщил Лебедев.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
Вчера, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала