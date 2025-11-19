https://ria.ru/20251119/voennye-2055969929.html
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом - РИА Новости, 19.11.2025
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом
Ночью был нанесен удар по нескольким военным объектам на Украине - поражен военный штаб ВСУ под Львовом, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
львов
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
львов
украина
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военные ударили по военному штабу ВСУ под Львовом
ВС России ночью нанесли удар по военному штабу ВСУ под Львовом