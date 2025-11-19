Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 19.11.2025
В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста
В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста
Сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста в подконтрольной ВСУ части Херсонской области во время попытки принудительной мобилизации, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста

В Херсонской области сотрудники ТЦК сбили велосипедиста во время мобилизации

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста в подконтрольной ВСУ части Херсонской области во время попытки принудительной мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Херсонской области автомобиль ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) переехал велосипедиста", - сказал собеседник агентства.
Видео ДТП расходится по украинским соцсетям, добавил он.
Блогеры сообщают, что инцидент произошел в ходе очередной попытки принудительной мобилизации.
"Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника", - сказал представитель силовых структур.
Протоиерей Дмитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала