В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста
2025-11-19T22:19:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста в подконтрольной ВСУ части Херсонской области во время попытки принудительной мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Херсонской области
автомобиль ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) переехал велосипедиста", - сказал собеседник агентства.
Видео ДТП расходится по украинским соцсетям, добавил он.
Блогеры сообщают, что инцидент произошел в ходе очередной попытки принудительной мобилизации.
"Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника", - сказал представитель силовых структур.