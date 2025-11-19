В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста в подконтрольной ВСУ части Херсонской области во время попытки принудительной мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника", - сказал представитель силовых структур.