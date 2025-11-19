В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.

Обязательное требование к лицензированию розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в случае принятия закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

"Один из возможных вариантов, который обсуждается внутри ведомств – введение запрета в экспериментальном режиме. Ограниченное действие нормы дает возможность оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования", - поделились в аппарате Григоренко

"В течение обозначенного периода будет анализироваться локальный и мультипликационный эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры: как позитивное, так и возможное негативное влияние", - добавили там.