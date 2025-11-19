Рейтинг@Mail.ru
16:07 19.11.2025
В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов
В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов
россия, дмитрий григоренко, алексей сазанов, госдума рф
Россия, Дмитрий Григоренко, Алексей Сазанов, Госдума РФ
В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов

Вице-премьер Григоренко: запрет на вейпы возможен в качестве эксперимента

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о лицензировании торговли табаком
Вчера, 15:11
Обязательное требование к лицензированию розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в случае принятия закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
"Один из возможных вариантов, который обсуждается внутри ведомств – введение запрета в экспериментальном режиме. Ограниченное действие нормы дает возможность оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования", - поделились в аппарате Григоренко.
"В течение обозначенного периода будет анализироваться локальный и мультипликационный эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры: как позитивное, так и возможное негативное влияние", - добавили там.
Далее будет приниматься решение - требует ли норма донастройки, отмены или перехода на постоянный режим, добавили там. Так, в тех регионах, где не будет вводится запрет, будет действовать общее регулирование, а именно требование к лицензированию оборота.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко
18 ноября, 11:32
 
