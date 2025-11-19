https://ria.ru/20251119/veypy-2056052098.html
В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов
В правительстве оценили возможность запрета на продажу вейпов
Вице-премьер Григоренко: запрет на вейпы возможен в качестве эксперимента
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов
на заседании Госдумы
в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
Обязательное требование к лицензированию розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в случае принятия закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
"Один из возможных вариантов, который обсуждается внутри ведомств – введение запрета в экспериментальном режиме. Ограниченное действие нормы дает возможность оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования", - поделились в аппарате Григоренко
.
"В течение обозначенного периода будет анализироваться локальный и мультипликационный эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры: как позитивное, так и возможное негативное влияние", - добавили там.
Далее будет приниматься решение - требует ли норма донастройки, отмены или перехода на постоянный режим, добавили там. Так, в тех регионах, где не будет вводится запрет, будет действовать общее регулирование, а именно требование к лицензированию оборота.