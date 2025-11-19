Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции.