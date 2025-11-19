Рейтинг@Mail.ru
Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов - РИА Новости, 19.11.2025
15:39 19.11.2025 (обновлено: 15:43 19.11.2025)
Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов
Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов
Регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 19.11.2025
Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов

Замглавы Минфина Сазанов: регионы могут получить право запрещать продажу вейпов

Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе обсуждения законопроекта обратил внимание, что сейчас в прессе уже обсуждаются поправки к нему, которые будут касаться права регионов запрещать продажу вейпов. "Проясните, пожалуйста, действительно ли есть такие планы, в какой стадии и касается ли это только регионов или это касается тотального запрета вейпов во всей стране", - попросил депутат.
Сазанов подтвердил, что этой неделе действительно были подготовлены правительственные поправки ко второму чтению данного законопроекта. "В рамках этих поправок, в том числе, предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов", - добавил он.
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко
18 ноября, 11:32
 
