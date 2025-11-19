Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе обсуждения законопроекта обратил внимание, что сейчас в прессе уже обсуждаются поправки к нему, которые будут касаться права регионов запрещать продажу вейпов. "Проясните, пожалуйста, действительно ли есть такие планы, в какой стадии и касается ли это только регионов или это касается тотального запрета вейпов во всей стране", - попросил депутат.
Сазанов подтвердил, что этой неделе действительно были подготовлены правительственные поправки ко второму чтению данного законопроекта. "В рамках этих поправок, в том числе, предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов", - добавил он.
