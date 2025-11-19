ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе"

"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения", — сказал собеседник агентства во время выставки Dubai Airshow 2025.

В "Высокоточных комплексах" также отметили, что модернизация "Вербы" ведется на регулярной основе. Специалисты холдинга внедряют улучшения, которые повышают удобство эксплуатации, расширяют технические возможности комплекса и позволяют использовать его с различных носителей. В частности, уже реализована возможность применения ракет "Верба" с вертолетов, а также увеличена зона пуска по беспилотникам.