Рейтинг@Mail.ru
ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 19.11.2025 (обновлено: 17:45 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/verba-2056072313.html
ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе"
ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 19.11.2025
ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе"
Российский переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:24:00+03:00
2025-11-19T17:45:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
россия
пзрк "верба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_8e33fc3b1614a78a196e3b154a79fbd9.jpg
https://ria.ru/20251119/istrebitel-2055892690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e311244e0722c3a350e06550e405f2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, россия, пзрк "верба"
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Россия, ПЗРК "Верба"
ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе"

«Ростех»: ПЗРК «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий с ПЗРК "Верба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 19 ноя — РИА Новости. Российский переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
«
"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения", — сказал собеседник агентства во время выставки Dubai Airshow 2025.
В "Высокоточных комплексах" также отметили, что модернизация "Вербы" ведется на регулярной основе. Специалисты холдинга внедряют улучшения, которые повышают удобство эксплуатации, расширяют технические возможности комплекса и позволяют использовать его с различных носителей. В частности, уже реализована возможность применения ракет "Верба" с вертолетов, а также увеличена зона пуска по беспилотникам.
Кроме того, к ПЗРК растет интерес зарубежных заказчиков на фоне их успешного применения в ходе спецоперации.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
Вчера, 04:13
 
БезопасностьВысокоточные комплексыРостехРоссияПЗРК "Верба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала