ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире, заявили в "Ростехе"
Российский переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 19.11.2025
«Ростех»: ПЗРК «Верба» сохраняет лидирующие позиции в мире
ДУБАЙ, 19 ноя — РИА Новости. Российский переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения", — сказал собеседник агентства во время выставки Dubai Airshow 2025.
В "Высокоточных комплексах" также отметили, что модернизация "Вербы" ведется на регулярной основе. Специалисты холдинга внедряют улучшения, которые повышают удобство эксплуатации, расширяют технические возможности комплекса и позволяют использовать его с различных носителей. В частности, уже реализована возможность применения ракет "Верба" с вертолетов, а также увеличена зона пуска по беспилотникам.
Кроме того, к ПЗРК растет интерес зарубежных заказчиков на фоне их успешного применения в ходе спецоперации.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае
с 17 по 21 ноября.