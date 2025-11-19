https://ria.ru/20251119/unitaz-2055897837.html
Стокилограммовый золотой унитаз "Америка" продали за 12 миллионов долларов
Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:19:00+03:00
2025-11-19T05:19:00+03:00
2025-11-19T09:12:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 19 ноя - РИА Новости. Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов, следует из данных аукционного дома Sotheby's, проводившего торги.
"Лот продан... 12 110 000 долларов США", - говорится на сайте Sotheby's
.
Золотой унитаз весом в 101,2 килограмма под названием "Америка" полностью работоспособен.
Всего было два таких унитаза. Один из них был украден в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль
. Унитаз был размещен в качестве части расположенной во дворце художественной экспозиции, при этом им можно было воспользоваться.
Газета New York Times писала, что владельцем выставленного на торги унитаза является американский миллиардер Стивен Коэн
.
Каттелан - автор еще одной известной инсталляции, приклеенного к стене скотчем банана. В 2024 году она была продана на торгах того же аукционного дома за 6,2 миллиона долларов.