Стокилограммовый золотой унитаз "Америка" продали за 12 миллионов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноя - РИА Новости. Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов, следует из данных аукционного дома Sotheby's, проводившего торги.

Каттелан - автор еще одной известной инсталляции, приклеенного к стене скотчем банана. В 2024 году она была продана на торгах того же аукционного дома за 6,2 миллиона долларов.