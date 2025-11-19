ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ и жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как пустое место и одержимого, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны.

Ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева

"Есть, конечно, городские сумасшедшие, которые ещё в него верят. Но это совсем уж клиника. От военных только одно слышно: за человека его никто не считает. Только проблемы на фронте не дают им пойти на Киев и разобраться ним. На "Зелю" ( Зеленского ) уже все давно смотрят как на пустое место", - написал житель Харькова

Он добавил, что большинство простых жителей Украины давно не обращают внимание на политические процессы внутри страны, так как сильно озабочены вопросами выживания и возможностью обеспечить свои семьи базовыми потребностями в деньгах, электроэнергии и еде.

"Лично мое и знакомых мнение о Зеленском крайне негативное. Как еще можно относиться к человеку, который ради своих личных амбиций, личного обогащения и личных тараканов в голове уничтожил сотни тысяч людей", - написал житель города Сумы

Он добавил, что, несмотря на уже содеянное по отношению к населению Украины, Зеленский не будет останавливаться на достигнутом.

"Отношусь к нему, как к одержимому", - рассказал житель Одессы