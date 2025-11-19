Рейтинг@Mail.ru
04:37 19.11.2025
Украинцы рассказали, как воспринимают Зеленского
ВСУ и жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как пустое место и одержимого, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны.
в мире
украина
киев
харьков
владимир зеленский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
киев
харьков
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, украина, киев, харьков, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ и жители Украины воспринимают Владимира Зеленского как пустое место и одержимого, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны.
Ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Заголовок открываемого материала