На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции назначил исполняющим обязанности главы ведомства Людмилу Слугак, сообщило агентство УНИАН.

"Кабмин назначил исполняющей обязанности главы минюста Людмилу Слугак. До этого она была заместителем Германа Галущенко по вопросам евроинтеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.