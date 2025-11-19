Рейтинг@Mail.ru
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко
23:33 19.11.2025 (обновлено: 23:42 19.11.2025)
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко - РИА Новости, 19.11.2025
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко
Кабмин Украины после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции назначил исполняющим обязанности главы ведомства Людмилу Слугак, сообщило агентство... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, герман галущенко, тимур миндич, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко

Кабмин Украины назначил Людмилу Слугак и.о. министра юстиции

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции назначил исполняющим обязанности главы ведомства Людмилу Слугак, сообщило агентство УНИАН.
Верховная рада в среду уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве
Вчера, 20:08
"Кабмин назначил исполняющей обязанности главы минюста Людмилу Слугак. До этого она была заместителем Германа Галущенко по вопросам евроинтеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Спикер Рады сообщил о переходе парламента Украины в режим консультаций
Вчера, 19:02
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоТимур МиндичСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Версия 2023.1 Beta
