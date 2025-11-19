https://ria.ru/20251119/ukraina-2056153268.html
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко
На Украине назначили и.о. главы Минюста после увольнения Галущенко
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции назначил исполняющим обязанности главы ведомства Людмилу Слугак, сообщило агентство УНИАН.
Верховная рада
в среду уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко
с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук
с должности министра энергетики.
"Кабмин назначил исполняющей обязанности главы минюста Людмилу Слугак. До этого она была заместителем Германа Галущенко по вопросам евроинтеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.