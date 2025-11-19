Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 19.11.2025 (обновлено: 22:52 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056148803.html
Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом
Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом - РИА Новости, 19.11.2025
Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:48:00+03:00
2025-11-19T22:52:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
сергей лавров
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
https://ria.ru/20251119/driskoll-2055900862.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, politico, нато
В мире, Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Politico, НАТО
Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом

Глава МО Украины Шмыгаль встретился в Киеве с министром армии США Дрисколлом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
Как сообщало издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
"Имел честь встретиться в Киеве с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом… Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения по безопасности. И роль США здесь чрезвычайно важна. Представил партнерам наши наработки в сфере оборонных инноваций. В частности, относительно производства FPV, перехватчиков и deep strike. Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр армии США Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной
Вчера, 06:19
 
В миреУкраинаСШАКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСергей ЛавровPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала