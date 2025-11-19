Глава Минобороны Украины встретился с министром армии США Дрисколлом

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
Как сообщало издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
"Имел честь встретиться в Киеве с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом… Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения по безопасности. И роль США здесь чрезвычайно важна. Представил партнерам наши наработки в сфере оборонных инноваций. В частности, относительно производства FPV, перехватчиков и deep strike. Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.