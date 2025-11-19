https://ria.ru/20251119/ukraina-2056145330.html
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в главном офисе госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщило... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:22:00+03:00
2025-11-19T22:22:00+03:00
2025-11-19T22:22:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ
НАБУ провело обыски в главном офисе госслужбы по лекарственным средствам