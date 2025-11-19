Рейтинг@Mail.ru
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056145330.html
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в главном офисе госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщило... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:22:00+03:00
2025-11-19T22:22:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056049079.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ приходило с обысками в главный офис госслужбы по лекарствам, пишут СМИ

НАБУ провело обыски в главном офисе госслужбы по лекарственным средствам

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в главном офисе госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармрынке.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в главном офисе государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Обыски проходили на прошлой неделе в главном офисе учреждения и в кабинете руководителя службы Романа Исаенко, было изъято значительное количество документов. После обысков Исаенко ушел на больничный", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
В связи с чем проходили обыски, издание не уточняет.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
Вчера, 15:55
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала