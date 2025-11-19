Рейтинг@Mail.ru
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.11.2025
20:08 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056107335.html
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.11.2025
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве
Гражданин Великобритании участвовал в схеме закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, к которой причастен бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:08:00+03:00
2025-11-19T20:08:00+03:00
в мире
украина
великобритания
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
энергоатом
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055970571.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056042301.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055908026.html
украина
великобритания
киев
в мире, украина, великобритания, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, энергоатом
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Энергоатом
Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве

Гудыменко: британец фигурировал в коррупционной схеме в сфере обороны на Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гражданин Великобритании участвовал в схеме закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, к которой причастен бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу антикоррупционного совета при минобороны Украины Юрия Гудыменко.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), согласно которому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров фигурирует в обвинительном заключении бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в резонансном деле о коррупции. Миндича обвинили во вмешательстве в деятельность Умерова, который ранее был министром обороны, чтобы тот помог принять ведомством бронежилеты, не прошедшие контроль качества.
"Владельцем компаний "Крепость защиты" и "Миликон", которые выиграли тендеры и должны были поставлять бронежилеты, является гражданин Великобритании Хаим Брениг", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Впрочем, отмечает издание, один из тендеров отменили, а контракт по другому тендеру не был заключен из-за отказа минобороны принимать низкокачественные бронежилеты.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
