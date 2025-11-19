Британец участвовал в коррупционной схеме на Украине, заявили в Киеве

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гражданин Великобритании участвовал в схеме закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, к которой причастен бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу антикоррупционного совета при минобороны Украины Юрия Гудыменко.

"Владельцем компаний "Крепость защиты" и "Миликон", которые выиграли тендеры и должны были поставлять бронежилеты, является гражданин Великобритании Хаим Брениг", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Впрочем, отмечает издание, один из тендеров отменили, а контракт по другому тендеру не был заключен из-за отказа минобороны принимать низкокачественные бронежилеты.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.