Депутат Рады предрек падение режима на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
17:52 19.11.2025 (обновлено: 17:55 19.11.2025)
Депутат Рады предрек падение режима на Украине
в мире, украина, тимур миндич, артем дмитрук, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Депутат Рады предрек падение режима на Украине

Дмитрук: вывод незаконно полученных средств с Украины предвещает падение режима

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Незаконно полученные средства переправляются с Украины в другие страны, это обычно происходит перед падением режима, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"За последние дни объёмы переводов и перестановок налички и криптовалюты с Украины по всему миру выросли в разы - суммы варьируются от десятков тысяч долларов до десятков миллионов... Мы наблюдаем классическое бегство черного капитала перед падением режима", - написал Дмитрук в Telegram.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
Вчера, 14:20
По его мнению, украинские чиновники, выводящие средства, больше не верят в будущее Украины и продолжение власти режима Владимира Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Раде рассказали, сколько Миндич и его финансист смогли отмыть денег
Вчера, 11:30
 
В миреУкраинаТимур МиндичАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
