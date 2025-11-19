Рейтинг@Mail.ru
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
15:55 19.11.2025 (обновлено: 15:58 19.11.2025)
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении детективами ведомства обысков у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украина"... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
алексей гончаренко
нафтогаз украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
россия
в мире, россия, алексей гончаренко, нафтогаз украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Россия, Алексей Гончаренко, Нафтогаз Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении детективами ведомства обысков у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украина" Виталия Бровко.
Ранее в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что НАБУ проводит обыски в компании "Нафтогаз Украина", в том числе у директора по безопасности Виталия Бровко. Компания в свою очередь стала отрицать проведение обысков.
"Информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Бюро также уточнило, что в ходе проведения следственных действий никто не был задержан, обвинения никому не предъявлялись. "Эти меры не касаются деятельности "Нафтогаза", - отмечается в публикации.
В мире, Россия, Алексей Гончаренко, Нафтогаз Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
 
 
Заголовок открываемого материала