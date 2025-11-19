https://ria.ru/20251119/ukraina-2056049079.html
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза" - РИА Новости, 19.11.2025
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении детективами ведомства обысков у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украина"... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T15:55:00+03:00
2025-11-19T15:55:00+03:00
2025-11-19T15:58:00+03:00
в мире
россия
алексей гончаренко
нафтогаз украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056047745.html
https://ria.ru/20251119/mindich--2055919329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, алексей гончаренко, нафтогаз украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Россия, Алексей Гончаренко, Нафтогаз Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
НАБУ подтвердило проведение обысков у директора по безопасности Нафтогаза Бровко