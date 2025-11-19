https://ria.ru/20251119/ukraina-2056040882.html
Премьер Украины не пришла для отчета в Раду
2025-11-19T15:28:00+03:00
2025-11-19T15:28:00+03:00
2025-11-19T15:28:00+03:00
украина
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не пришла в среду в Верховную раду, куда ее вызвали депутаты для отчета на фоне коррупционного скандала в энергетике, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко*.
Ранее агентство РБК
-Украина сообщило о том, что Свириденко на фоне резонансного дела о коррупции в энергетике на Украине
вызвали в Раду для решения кадровых вопросов.
"Вместо Свириденко в Раду приедет вице-премьер (Тарас – ред.) Качка", - написал Гончаренко
* в своем Telegram-канале. Чуть позднее он сообщил, что, по имеющейся у него информации, премьер-министр не явилась и на встречу с представителями МВФ
, с ними в среду также встречался Качка.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в список террористов и экстремистов