Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запад использовал Украину как таран против России, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Россией "Мостом между Европой Украина не могла быть изначально. Коллективный Запад сразу рассматривал ее как таран против России, и для этого были использованы сотни миллиардов долларов сначала на идеологическую обработку населения, а потом и на вооружения... на войну с Россией мигом нашлись такие суммы, которые аналогов в истории не имели", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте vesti.ru

Как отмечает Медведчук, такая ситуация пошла на пользу коррупционерам, "которых к украинскому народу и причислить нельзя, поскольку они имеют паспорта других стран и туда давно перевезли своих детей и родственников".

По его словам, коррупция является неотъемлемым проклятием современного украинского государства, которое разрушило его до основания. "Идет тотальное ограбление украинского народа с циничным использованием государства, которое в реальности давно прекратило выполнять свои конституционные обязанности перед украинским народом", - отметил Медведчук.

Он добавил, Европа никогда не допустит, чтобы Украина ее экономически перегнала, она будет диктовать свои условия, посылать "экономических убийц под видом советников".

