Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук - РИА Новости, 19.11.2025
14:18 19.11.2025
Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук
Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук
в мире, украина, россия, европа, виктор медведчук
В мире, Украина, Россия, Европа, Виктор Медведчук
Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запад использовал Украину как таран против России, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Мостом между Европой и Россией Украина не могла быть изначально. Коллективный Запад сразу рассматривал ее как таран против России, и для этого были использованы сотни миллиардов долларов сначала на идеологическую обработку населения, а потом и на вооружения... на войну с Россией мигом нашлись такие суммы, которые аналогов в истории не имели", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте vesti.ru.
Медведчук рассказал, почему ЕС поддерживает Зеленского
18 ноября, 22:16
Как отмечает Медведчук, такая ситуация пошла на пользу коррупционерам, "которых к украинскому народу и причислить нельзя, поскольку они имеют паспорта других стран и туда давно перевезли своих детей и родственников".
По его словам, коррупция является неотъемлемым проклятием современного украинского государства, которое разрушило его до основания. "Идет тотальное ограбление украинского народа с циничным использованием государства, которое в реальности давно прекратило выполнять свои конституционные обязанности перед украинским народом", - отметил Медведчук.
Он добавил, Европа никогда не допустит, чтобы Украина ее экономически перегнала, она будет диктовать свои условия, посылать "экономических убийц под видом советников".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Вчера, 07:33
 
Политика
 
 
