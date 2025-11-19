Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
14:17 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056012234.html
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака, если выяснится, что в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) он... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:17:00+03:00
2025-11-19T14:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20251119/mindich--2055919329.html
https://ria.ru/20251113/pobeg-2054856255.html
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, украина, франция, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака

Зеленский может уволить Ермака, если в аудиозаписях НАБУ он заявляет о коррупции

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака, если выяснится, что в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) он прямо говорит о коррупционных схемах, сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ
Вчера, 09:27
"Судя по последним фото, в том числе и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, на это (что Зеленский уволит Ермака – ред.) не похоже. Да и вообще я не верю, что эта отставка будет. В данном контексте она возможна при двух условиях — на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле. Тогда решение будет мгновенным. Или же там выплывет, что Ермак координировал расправу над НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.). И тогда у президента уже просто не будет выбора", — приводит издание слова неназванного источника.
По словам источника, он больше верит в то, что НАБУ в четверг сделает Ермаку "подарок перед днем рождения" 21 ноября. Собеседник издания отмечает, что в офисе Зеленского рассматривают две версии действий НАБУ.
"Первая, что это все заказы (бизнесмена Игоря) Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов - ред.), и тут бы в этой истории я не исключал, что там есть существенная нота разборок. А вторая – еще проще. Что за действиями НАБУ стоят Соединенные Штаты, и таким образом они будут склонять... Зеленского к переговорам с Россией", — добавил источник.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
Заголовок открываемого материала