СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака, если выяснится, что в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) он прямо говорит о коррупционных схемах, сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом.

"Судя по последним фото, в том числе и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, на это (что Зеленский уволит Ермака – ред.) не похоже. Да и вообще я не верю, что эта отставка будет. В данном контексте она возможна при двух условиях — на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле. Тогда решение будет мгновенным. Или же там выплывет, что Ермак координировал расправу над НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.). И тогда у президента уже просто не будет выбора", — приводит издание слова неназванного источника.

По словам источника, он больше верит в то, что НАБУ в четверг сделает Ермаку "подарок перед днем рождения" 21 ноября. Собеседник издания отмечает, что в офисе Зеленского рассматривают две версии действий НАБУ.

"Первая, что это все заказы (бизнесмена Игоря) Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов - ред.), и тут бы в этой истории я не исключал, что там есть существенная нота разборок. А вторая – еще проще. Что за действиями НАБУ стоят Соединенные Штаты, и таким образом они будут склонять... Зеленского к переговорам с Россией", — добавил источник.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.