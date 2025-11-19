Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Похищенного сотрудниками военкомата на Украине священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового отпустили спустя сутки, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Накануне украинский телеканал "Первый казацкий" сообщал, что сотрудники военкомата похитили Волового.
"Многодетного священника Константина Волового, похищенного ТЦК (военкоматом – ред.) по дороге из Смелы в Черкассы, отпустили. Военкомы испугались резонанса в СМИ. Константин был в ТЦК около суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
