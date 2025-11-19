Рейтинг@Mail.ru
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:45 19.11.2025 (обновлено: 14:24 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056000005.html
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки
Похищенного сотрудниками военкомата на Украине священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового отпустили... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:45:00+03:00
2025-11-19T14:24:00+03:00
религия
украина
черкассы
ровненская область
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001023_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_58e3277949018021dbac720eea20189b.jpg
https://ria.ru/20250807/ukraina-2034015627.html
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034876921.html
украина
черкассы
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a6a655d81a21d00d080d3fbe2c3c11e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черкассы, ровненская область, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черкассы, Ровненская область, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки

Похищенного сотрудниками ТЦК священника УПЦ Волового отпустили спустя сутки

© Фото : Черкасская епархия УПЦСвященник Константин Воловой
Священник Константин Воловой - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Черкасская епархия УПЦ
Священник Константин Воловой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Похищенного сотрудниками военкомата на Украине священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового отпустили спустя сутки, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Накануне украинский телеканал "Первый казацкий" сообщал, что сотрудники военкомата похитили Волового.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
7 августа, 19:18
"Многодетного священника Константина Волового, похищенного ТЦК (военкоматом – ред.) по дороге из Смелы в Черкассы, отпустили. Военкомы испугались резонанса в СМИ. Константин был в ТЦК около суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
12 августа, 18:52
 
РелигияУкраинаЧеркассыРовненская областьАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала