В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в среду, что подал в парламент для голосования проект постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьера Украины по вопросам восстановления.

Накануне Железняк сообщал, что Кулебу могут отправить в отставку.

"Подал постановление об увольнении Алексея Кулебы с поста вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий. Я бы в любом другом случае написал, как причину "за системные провалы и коррупцию". Но на этот раз просто скажу: давайте и его сегодня освободим, чтобы дважды не вставать, все равно скоро придется ", - написал Железняк в своем Telegram-канале

Ранее Железняк сообщал, что в среду на заседание парламента снова планируется вынести рассмотрение отставки Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. Кабмин же рассмотрит увольнение главы госфинмониторинга Филиппа Пронина, который может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищениям при строительстве фортификационных сооружений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.