Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 19.11.2025 (обновлено: 13:26 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055992066.html
В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы
В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы - РИА Новости, 19.11.2025
В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в среду, что подал в парламент для голосования проект постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:25:00+03:00
2025-11-19T13:26:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
алексей кулеба
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1c6585f90b922db0f89d7aba78099200.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055745215.html
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055908026.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_256:0:2917:1996_1920x0_80_0_0_7e9cc9994f1630a07848689f099d4f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, алексей кулеба, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Алексей Кулеба, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
В Раду внесли проект постановления об увольнении вице-премьера Кулебы

Депутат Железняк подал в Раду проект об увольнении вице-премьера Кулебы

CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo / Алексей Кулеба
Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo /
Алексей Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в среду, что подал в парламент для голосования проект постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьера Украины по вопросам восстановления.
Накануне Железняк сообщал, что Кулебу могут отправить в отставку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
Вчера, 08:00
"Подал постановление об увольнении Алексея Кулебы с поста вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий. Я бы в любом другом случае написал, как причину "за системные провалы и коррупцию". Но на этот раз просто скажу: давайте и его сегодня освободим, чтобы дважды не вставать, все равно скоро придется ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее Железняк сообщал, что в среду на заседание парламента снова планируется вынести рассмотрение отставки Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. Кабмин же рассмотрит увольнение главы госфинмониторинга Филиппа Пронина, который может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищениям при строительстве фортификационных сооружений.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США раскрыли, кто организовал коррупционный скандал в Киеве
Вчера, 07:37
 
В миреУкраинаТимур МиндичАлексей КулебаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала