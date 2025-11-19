Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о токсичности киевского режима
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 19.11.2025
В Кремле заявили о токсичности киевского режима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что токсичность киевского режима проявляется в связи с коррупционным скандалом на Украине. РИА Новости, 19.11.2025
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Тимур Миндич, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
В Кремле заявили о токсичности киевского режима

Песков заявил о токсичности киевского режима из-за коррупционного скандала

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что токсичность киевского режима проявляется в связи с коррупционным скандалом на Украине.
"Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется, эта токсичность ощущается в Европе, они, очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт. Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя коррупционный скандал в Киеве.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаТимур МиндичДмитрий ПесковГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
