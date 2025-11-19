Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055977236.html
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием - РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием
Вооруженные силы России противостоят попыткам Киева наносить удары западным оружием по ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:35:00+03:00
2025-11-19T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
https://ria.ru/20251119/iskander-2055910106.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России западным оружием

Песков: ВС России противостоят попыткам Киева наносить удары западным оружием

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России противостоят попыткам Киева наносить удары западным оружием по ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы продолжаем специальную военную операцию. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима нанесения ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского", - сказал Песков журналистам. ​
Он добавил, что все американские ракеты были сбиты средствами ПВО.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
Вчера, 08:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДмитрий ПесковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала