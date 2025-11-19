Рейтинг@Mail.ru
Коррупционный скандал подорвал доверие МВФ к Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 19.11.2025
11:38 19.11.2025
Коррупционный скандал подорвал доверие МВФ к Украине, заявили в Раде
в мире, украина, владимир зеленский, даниил гетманцев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мвф, энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Даниил Гетманцев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), МВФ, Энергоатом
Коррупционный скандал подорвал доверие МВФ к Украине, заявили в Раде

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, требует от Украины "реального очищения и реформ", заявил депутат Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Это, безусловно, подрывает доверие партнеров к нам. Я вчера встречался с миссией МВФ, которая начала работу на Украине. Половина нашей дискуссии была посвящена отсутствию доверия и, к сожалению, тому, что партнеры требуют от нас действенных мер, направленных на скорейшее восстановление доверия. Это должны быть реальные шаги, реальное очищение, реальные реформы, а не их имитация", - приводятся слова Гетманцева в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
Вчера, 10:56
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Раде рассказали, сколько Миндич и его финансист смогли отмыть денег
Вчера, 11:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДаниил ГетманцевГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)МВФЭнергоатом
 
 
