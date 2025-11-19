Коррупционный скандал подорвал доверие МВФ к Украине, заявили в Раде

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, требует от Украины "реального очищения и реформ", заявил депутат Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.