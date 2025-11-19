Рейтинг@Mail.ru
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 19.11.2025
10:37 19.11.2025 (обновлено: 11:08 19.11.2025)
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 19.11.2025
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по РИА Новости, 19.11.2025
украина
россия
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, тимур миндич, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Тимур Миндич, Дело Миндича
Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям, сообщил депутат Рады

Гончаренко: НАБУ предъявило бизнесмену Миндичу обвинение по пяти статьям

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по крупному коррупционному скандалу в энергосфере, по пяти статьям, в том числе отмывании средств, сообщил в среду депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"НАБУ объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям. Что именно: создание преступной организации; незаконное воздействие на министра энергетики и обороны; контроль за финансовыми потоками в энергетике; отмывание средств; вербовка участников преступной организации", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
Вчера, 08:00
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
Вчера, 08:00
Гончаренко, ссылаясь на документы обвинений, заявил также, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Вот и последний раз тоже вместе убегали", - добавил депутат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомТимур МиндичДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
