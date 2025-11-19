Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055934265.html
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост - РИА Новости, 19.11.2025
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост
Жители села Иза в Закарпатской области на западе Украины перекрыли движение на дороге местного значения и подожгли блокпост из-за введения карантинных... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:21:00+03:00
2025-11-19T10:21:00+03:00
в мире
закарпатская область
украина
мукачево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052668422.html
закарпатская область
украина
мукачево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, закарпатская область, украина, мукачево
В мире, Закарпатская область, Украина, Мукачево
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост

В Закарпатье жители села Иза перекрыли дорогу и сожгли блокпост из-за карантина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Жители села Иза в Закарпатской области на западе Украины перекрыли движение на дороге местного значения и подожгли блокпост из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь в среду, сообщает украинское издание "Обозреватель".
"В селе Иза Хустского района Закарпатья люди с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге местного значения из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь. Более того, после перекрытия движения протестующие подожгли блокпост на перекрытом участке трассы на Мукачево. Община недовольна решением местных властей ввести карантин в связи со вспышкой тяжелого заболевания в регионе. На месте работают несколько экипажей полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным "Обозревателя", полиция не вмешивается в протестные действия людей.
Как отмечает издание, в указанном селе произошла вспышка вирусного гепатита А. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 17 ноября провела внеплановое заседание и приняла решение ввести дополнительные противоэпидемические ограничения. Сейчас зафиксировано семь новых случаев гепатита А среди школьников.
Карантин в селе, по данным издания, начал действовать в полночь 19 ноября, и он продлится в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии.
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
3 ноября, 18:41
 
В миреЗакарпатская областьУкраинаМукачево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала