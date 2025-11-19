https://ria.ru/20251119/ukraina-2055934265.html
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост
На западе Украины жители, протестующие из-за карантина, подожгли блокпост
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Жители села Иза в Закарпатской области на западе Украины перекрыли движение на дороге местного значения и подожгли блокпост из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь в среду, сообщает украинское издание "Обозреватель
".
"В селе Иза Хустского района Закарпатья люди с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге местного значения из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь. Более того, после перекрытия движения протестующие подожгли блокпост на перекрытом участке трассы на Мукачево
. Община недовольна решением местных властей ввести карантин в связи со вспышкой тяжелого заболевания в регионе. На месте работают несколько экипажей полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным "Обозревателя", полиция не вмешивается в протестные действия людей.
Как отмечает издание, в указанном селе произошла вспышка вирусного гепатита А. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 17 ноября провела внеплановое заседание и приняла решение ввести дополнительные противоэпидемические ограничения. Сейчас зафиксировано семь новых случаев гепатита А среди школьников.
Карантин в селе, по данным издания, начал действовать в полночь 19 ноября, и он продлится в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии.