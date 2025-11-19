Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области пострадал энергообъект после взрывов
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 19.11.2025
Во Львовской области пострадал энергообъект после взрывов
Во Львовской области пострадал энергообъект после взрывов
Энергетический объект поврежден во Львовской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Во Львовской области пострадал энергообъект после взрывов

Во Львовской области после взрывов поврежден энергообъект

Линии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Энергетический объект поврежден во Львовской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской области и Львове.
"Пострадал энергообъект", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
На западе Украины прогремели взрывы
