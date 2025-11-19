https://ria.ru/20251119/ukraina-2055926291.html
Во Львовской области пострадал энергообъект после взрывов
Энергетический объект поврежден во Львовской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
львов
Во Львовской области после взрывов поврежден энергообъект