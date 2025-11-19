В Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в среду в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Бурштыне.
"Бурштын – еще серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.