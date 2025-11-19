Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 19.11.2025
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.11.2025
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщает в среду министерство энергетики страны. РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
львов
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Минэнерго Украины ввело аварийные отключения электроэнергии в ряде областей

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщает в среду министерство энергетики страны.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской области, Львове, Днепропетровске, Тернополе, Бурштыне.
"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
17 ноября, 08:00
 
