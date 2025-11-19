https://ria.ru/20251119/ukraina-2055915422.html
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.11.2025
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщает в среду министерство энергетики страны. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:03:00+03:00
2025-11-19T09:03:00+03:00
2025-11-19T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
львов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_590:393:2500:1467_1920x0_80_0_0_e016c9459adb134592d566210cef4aa2.jpg
https://ria.ru/20251117/zapad-2055298109.html
украина
львовская область
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_595:393:2241:1628_1920x0_80_0_0_7a8d58bbfedff700598e1aeb9de3c0d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Львов
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Минэнерго Украины ввело аварийные отключения электроэнергии в ряде областей