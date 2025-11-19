На западе Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Взрывы снова прогремели во Львове, Тернополе и Бурштыне на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в указанных городах.
"Во Львове, Тернополе и Бурштыне прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.