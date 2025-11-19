ВС России поразили военную базу с бункерами на западе Украины

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили базу ВСУ в Стрые Львовской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поразили военную базу с бункерами", — сказал он.
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
17 ноября, 08:00
Ночью и утром местные СМИ писали о взрывах в Харькове, Николаеве, Одессе, Тернополе, Днепропетровске, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Как сообщило Минэнерго, в нескольких регионах ввели аварийные отключения света. Глава местной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении энергообъекта во Львовской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18