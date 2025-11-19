Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военную базу с бункерами на западе Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 19.11.2025 (обновлено: 10:28 19.11.2025)
ВС России поразили военную базу с бункерами на западе Украины
ВС России поразили военную базу с бункерами на западе Украины
Российские военные уничтожили базу ВСУ в Стрые Львовской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.11.2025
львовская область, украина, сергей лебедев, тернополь, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Украина, Сергей Лебедев, Тернополь, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Безопасность
ВС России поразили военную базу с бункерами на западе Украины

Лебедев: ВС РФ поразили военную базу с бункерами во Львовской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили базу ВСУ в Стрые Львовской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поразили военную базу с бункерами", — сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
17 ноября, 08:00
Ночью и утром местные СМИ писали о взрывах в Харькове, Николаеве, Одессе, Тернополе, Днепропетровске, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Как сообщило Минэнерго, в нескольких регионах ввели аварийные отключения света. Глава местной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении энергообъекта во Львовской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
